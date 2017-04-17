В девяти крупных населенных пунктах Удмуртии нет полицейских

В них живут от 2 до 3 тысяч человек.

Ижевск. В девяти крупных населенных пунктах Удмуртии отсутствуют полицейские. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти заявил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

«У нас девять таких населенных пунктов, где свыше 2 тыс. человек живет. Самые крупные – это четыре населенных пункта, где живет свыше 3 тыс. человек. Если происходит инцидент, то, к примеру, в Нылгу и поселок Новый наряд едет не менее часа», сказал Александр Первухин.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов, в свою очередь, предложил в ближайшее время провести отдельное совещание, посвященное этой теме.

«Давайте по этим населенным пунктам мы отдельно поговорим. Виктор Алексеевич (Савельев – премьер-министр Удмуртии, прим. ред.), этот вопрос нужно решать. Нужно находить возможности, изыскивать средства. <…> Нужно обеспечить пребывание сотрудников полиции в таких населенных пунктах», сказал Александр Бречалов.