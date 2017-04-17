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      В девяти крупных населенных пунктах Удмуртии нет полицейских

      10:22, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:22, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      285
      0
      #общество\n#Александр Первухин\n#полиция\n#Александр Бречалов
      Фото: @arzik2
      285
      0

      В них живут от 2 до 3 тысяч человек.

      Ижевск. В девяти крупных населенных пунктах Удмуртии отсутствуют полицейские. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти заявил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

      «У нас девять таких населенных пунктов, где свыше 2 тыс. человек живет. Самые крупные – это четыре населенных пункта, где живет свыше 3 тыс. человек. Если происходит инцидент, то, к примеру, в Нылгу и поселок Новый наряд едет не менее часа», сказал Александр Первухин.

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов, в свою очередь, предложил в ближайшее время провести отдельное совещание, посвященное этой теме.

      «Давайте по этим населенным пунктам мы отдельно поговорим. Виктор Алексеевич (Савельев – премьер-министр Удмуртии, прим. ред.), этот вопрос нужно решать. Нужно находить возможности, изыскивать средства. <…> Нужно обеспечить пребывание сотрудников полиции в таких населенных пунктах», сказал Александр Бречалов.

      10:22, 17 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      285
      0
      #общество\n#Александр Первухин\n#полиция\n#Александр Бречалов
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