Удмуртия получит дотацию из федерального бюджета в размере 9,1 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году регионам России на выравнивание бюджетной обеспеченности и зарплаты бюджетникам выделят 1,2 трлн рублей дотаций. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Удмуртия получит дотацию в размере 9,1 млрд рублей. Решение о распределении дотаций принято Трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

Напомним, Удмуртия попала в число регионов, которым спишут часть долгов по бюджетным кредитам в размере 16,4 млн рублей.