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Удмуртия получит дотацию из федерального бюджета в размере 9,1 млрд рублей

10:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия получит дотацию из федерального бюджета в размере 9,1 млрд рублей
10:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#бюджет
Источник фото: ИА «Сусанин»
349
0

Средства предназначены для выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году регионам России на выравнивание бюджетной обеспеченности и зарплаты бюджетникам выделят 1,2 трлн рублей дотаций. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье»

Удмуртия получит дотацию в размере 9,1 млрд рублей. Решение о распределении дотаций принято Трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

Напомним, Удмуртия попала в число регионов, которым спишут часть долгов по бюджетным кредитам в размере 16,4 млн рублей.

10:20, 08 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#бюджет