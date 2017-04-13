Пирожок стайл: дальневосточный гектар и плохая вода в Балезино

Новости Ижевска и Удмуртии в стихах.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня четверг, 13 апреля, и наши новые стишки-пирожки уже сами бегут вам в рот.
Сегодня в выпуске:
В Удмуртии за 3 месяца от алкогольного отравления погибли 45 человек
день космонавтики отметим
сказал соратникам иван
и отхлебнув грамм этак 200
душою в космос улетел
84 жителя Удмуртии подали заявку на получение дальневосточного гектара
возьму гектар уеду к морю
василий весело сказал
там счастье дом свобода деньги
вигвам
Школы и детсады в Балезино открыли несмотря на плохое качество воды
нам в школе вкусные компоты
всенепременнейше дают
ну да они чуть-чуть воняют
подумаешь не в первый раз
«Неприличная» болезнь: жителей Удмуртии призвали бороться с депрессией
я пил уволился с работы
стал толстым начал тормозить
а доктор мне сказал печально
лечи депрессию, сынок
До ноля градусов похолодает в Удмуртии к выходным
я поменял вчера резину
теперь меня терзает боль
синоптики мне предсказали
плюс ноль
Наша справка:
стих пирожок всегда без рифмы
а также без заглавных букв
в нём знаков препинания нету
а есть лишь юмор ритм и ямб