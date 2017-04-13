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      Пирожок стайл: дальневосточный гектар и плохая вода в Балезино

      07:00, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      07:00, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      389
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#Балезино\n#литература\n#стихи\n#Удмуртия\n#новости\n#вода\n#Дальний Восток
      389
      0

      Новости Ижевска и Удмуртии в стихах.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня четверг, 13 апреля, и наши новые стишки-пирожки уже сами бегут вам в рот.

      Сегодня в выпуске:

      В Удмуртии за 3 месяца от алкогольного отравления погибли 45 человек

      день космонавтики отметим

      сказал соратникам иван

      и отхлебнув грамм этак 200

      душою в космос улетел

       

      84 жителя Удмуртии подали заявку на получение дальневосточного гектара

      возьму гектар уеду к морю

      василий весело сказал

      там счастье дом свобода деньги

      вигвам

       

      Школы и детсады в Балезино открыли несмотря на плохое качество воды

      нам в школе вкусные компоты

      всенепременнейше дают

      ну да они чуть-чуть воняют

      подумаешь не в первый раз

       

      «Неприличная» болезнь: жителей Удмуртии призвали бороться с депрессией

      я пил уволился с работы

      стал толстым начал тормозить

      а доктор мне сказал печально

      лечи депрессию, сынок

       

      До ноля градусов похолодает в Удмуртии к выходным

      я поменял вчера резину

      теперь меня терзает боль

      синоптики мне предсказали

      плюс ноль

       

      Наша справка:

      стих пирожок всегда без рифмы

      а также без заглавных букв

      в нём знаков препинания нету

      а есть лишь юмор ритм и ямб

      07:00, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      389
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#Балезино\n#литература\n#стихи\n#Удмуртия\n#новости\n#вода\n#Дальний Восток
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