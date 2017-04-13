Пирожок стайл: дальневосточный гектар и плохая вода в Балезино

Новости Ижевска и Удмуртии в стихах.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня четверг, 13 апреля, и наши новые стишки-пирожки уже сами бегут вам в рот.

Сегодня в выпуске:

В Удмуртии за 3 месяца от алкогольного отравления погибли 45 человек

день космонавтики отметим

сказал соратникам иван

и отхлебнув грамм этак 200

душою в космос улетел

84 жителя Удмуртии подали заявку на получение дальневосточного гектара

возьму гектар уеду к морю

василий весело сказал

там счастье дом свобода деньги

вигвам

Школы и детсады в Балезино открыли несмотря на плохое качество воды

нам в школе вкусные компоты

всенепременнейше дают

ну да они чуть-чуть воняют

подумаешь не в первый раз

«Неприличная» болезнь: жителей Удмуртии призвали бороться с депрессией

я пил уволился с работы

стал толстым начал тормозить

а доктор мне сказал печально

лечи депрессию, сынок

До ноля градусов похолодает в Удмуртии к выходным

я поменял вчера резину

теперь меня терзает боль

синоптики мне предсказали

плюс ноль

Наша справка:

стих пирожок всегда без рифмы

а также без заглавных букв

в нём знаков препинания нету

а есть лишь юмор ритм и ямб