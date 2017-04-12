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      «Неприличная» болезнь: жителей Удмуртии призвали бороться с депрессией

      17:05, 12 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      17:05, 12 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      278
      0
      #здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#депрессия
      Фото: roompr.ru
      278
      0

      Информагентство «Сусанин» расскажет все о смертельно опасном заболевании.

      Ижевск. Удмуртия. Апрель в Удмуртии объявили месяцем борьбы с депрессией. Дело в том, что о серьезной психиатрической проблеме в обществе рассказывать не то, чтобы не принято, а даже постыдно. Именно поэтому врачи в Удмуртии бьют тревогу и предлагают наконец-то поговорить о болезни, которая может быть смертельно опасной.

      Информагентство «Сусанин» расскажет все о болезни – как её заметить, как лечить и была ли она у героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

       

      "Оставь меня, старушка, я в печали"!

      "Когда мы говорим о депрессии, мы не имеем в виду плохое настроение, грусть, скуку, усталость, чувство вины или несчастную любовь. Это все - за рамками депрессии. Человек может грустить, иначе он не человек, а деревяшка. Но при этом человек может и радоваться.

       

       

      17:05, 12 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      278
      0
      #здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#депрессия
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