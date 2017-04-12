Двое уже подписали договоры.

Ижевск. Удмуртия. 84 жителя Удмуртии подали заявку на получение дальневосточного гектара. Семь заявлений поступило в качестве коллективных или семейных заявок, когда участки соседствуют друг с другом, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

Сейчас они находятся на стадии рассмотрения. По двум уже подписали договоры безвозмездного пользования землей общей площадью почти пять гектаров.

Программа «Дальневосточный гектар», по которой каждый гражданин России может получить гектар дальневосточной земли, стартовала 1 июня 2016 года. Всего по России подали более 82 тыс. заявлений. Гражданам отдали порядка 11 тыс. участков.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, больше всего людей интересуют земли в Приморье, Хабаровском крае, Якутии и Сахалинской области.