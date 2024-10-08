400 кол-центров и миллиардные потери: в RT изучили методы работы телефонных мошенников с Украины

Москва. Количество телефонных звонков россиянам от мошенников достигает 20 млн в день. Такие цифры привели корреспондентам RT в Сбере. Телеканал провел расследование масштабов и наиболее распространенных схем деятельности аферистов, основная часть которых действует сейчас с территории Украины.

Как рассказали в банке, деньги у россиян вымогают и крадут примерно из 400 украинских кол-центров. Их сотрудников обучают психологическим приемам, помогающим убеждать жертв в чем угодно. По данным Сбера, каждый год количество телефонных мошенничеств увеличивается на 20%. А Центробанк сообщил, что за I и II кварталы 2024 года мошенникам удалось обмануть россиян на 4,2 млрд и 4,7 млрд рублей соответственно. При этом 15,8 млрд рублей составили потери за весь 2023 год. Кроме того, за год было зарегистрировано около 1,2 млн операций без согласия клиента. В МВД уточнили, что жертвами мошенников стали полмиллиона человек, четверть из которых – пенсионеры.

Теперь жулики все чаще действуют в составе группы, на жертву воздействуют разные «специалисты» в несколько этапов. Деньги получают по двум основным схемам – люди сами переводят сбережения в результате запугивания, либо сами же предоставляют аферистам коды доступа к личным данным. В первом случае мошенники, как правило, прикидываются сотрудниками правоохранительных органов. Хакеры с Украины при этом нередко обвиняют своих жертв в финансовой поддержке ВСУ.

Более подробно о хитростях, к которым прибегают телефонные мошенники, можно узнать в материале RT.