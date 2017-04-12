В Удмуртии за 3 месяца от алкогольного отравления погибли 45 человек

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, это ниже уровня прошлого года на 15 процентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первый квартал 2017 года от алкогольного отравления погибли 45 человек. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, это ниже уровня прошлого года на 15 процентов.

В ведомстве уточнили, что за три месяца несколько раз выявляли случаи отравления у детей и подростков.

«Зарегистрировано 5 случаев отравлений спиртсодержащими жидкостями среди детей до 14 лет, 2 случая-среди подростков в возрасте 15-17 лет», - говорится в сообщении.

Всего жители Удмуртии травились 103 раза, это практически на треть ниже, чем в прошлом году.

Отметим, что чаще всего причиной отравлений становился этанол (82,5%), реже – метанол (10,7%).