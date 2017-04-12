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      В Удмуртии за 3 месяца от алкогольного отравления погибли 45 человек

      09:41, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:41, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      276
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#отравление
      Фото: pfo.gov.ru/AgencjaAIAC
      276
      0

      Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, это ниже уровня прошлого года на 15 процентов.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первый квартал 2017 года от алкогольного отравления погибли 45 человек. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, это ниже уровня прошлого года на 15 процентов.

       В ведомстве уточнили, что за три месяца несколько раз выявляли случаи отравления у детей и подростков.

      «Зарегистрировано 5 случаев отравлений спиртсодержащими жидкостями среди детей до 14 лет, 2 случая-среди подростков в возрасте 15-17 лет», - говорится в сообщении.

      Всего жители Удмуртии травились 103 раза, это практически на треть ниже, чем в прошлом году.

      Отметим, что чаще всего причиной отравлений становился этанол (82,5%), реже – метанол (10,7%).

      09:41, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      276
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#отравление
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