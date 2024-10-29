Найденное в канализации в Сочи тело могло принадлежать Кристине Рэй

Сочи. Краснодарский край. В канализационном коллекторе в Сочи обнаружили тело женщины. Оно могло принадлежать пропавшей в городе в конце сентября блогеру Кристине Рэй, передает RT со ссылкой РИА Новости.

По данным пресс-службы Главного управления МВД по Краснодарскому краю, останки женщины нашли в Хостинском районе Сочи, они направлены на экспертизу для уточнения личности и причин смерти.

Поиски Кристины Рэй, прославившейся ранее в интернете самыми большими в мире губами и попавшей в Книгу рекордов Гиннесса, начались лишь со второй недели октября.

О том, что тело находилось в канализационном коллекторе, сообщил телеграм-канал SHOT. Также телеграм-канал утверждает, что нашли именно Кристину Рэй.