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Найденное в канализации в Сочи тело могло принадлежать Кристине Рэй

17:13, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Найденное в канализации в Сочи тело могло принадлежать Кристине Рэй
17:13, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
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#Краснодарский край\n#Сочи\n#полиция\n#блогеры\n#рекорды\n#СМИ\n#поиск пропавших людей
Источник фото: pxhere.com
76
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За самые большие в мире губы блогер попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Сочи. Краснодарский край. В канализационном коллекторе в Сочи обнаружили тело женщины. Оно могло принадлежать пропавшей в городе в конце сентября блогеру Кристине Рэй, передает RT со ссылкой РИА Новости.

По данным пресс-службы Главного управления МВД по Краснодарскому краю, останки женщины нашли в Хостинском районе Сочи, они направлены на экспертизу для уточнения личности и причин смерти. 

Поиски Кристины Рэй, прославившейся ранее в интернете самыми большими в мире губами и попавшей в Книгу рекордов Гиннесса, начались лишь со второй недели октября.

О том, что тело находилось в канализационном коллекторе, сообщил телеграм-канал SHOT. Также телеграм-канал утверждает, что нашли именно Кристину Рэй.

17:13, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Краснодарский край\n#Сочи\n#полиция\n#блогеры\n#рекорды\n#СМИ\n#поиск пропавших людей