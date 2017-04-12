  • $ 56.96 ↓
  • € 60.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      До ноля градусов похолодает в Удмуртии к выходным

      15:08, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      15:08, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      348
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
      Фото: pixabay.com
      348
      0

      В регионе пройдут дожди и мокрый снег.

      Ижевск. Удмуртия. Дожди пройдут в Удмуртии этой ночью. Температура воздуха опустится до +3, +8 градусов по Цельсию, такой же она будет днем четверга, 13 апреля, сообщает преcc-служба Удмуртского гидрометцентра.

      Осадки ожидают в республике в пятницу и в четверг. В воскресенье, 16 апреля в Удмуртии пройдет мокрый снег.

      14 апреля, температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, днем +8, +13 градусов. В субботу, 15 апреля ночью будет +3, +8 градусов, днем +5, +10.

      С воскресенья в регионе начнет холодать. Пасхальной ночью до 0, днем на Пасху – 0, +5 градусов. В ночь с воскресенья на понедельник, с 16 на 17 апреля, ожидаются заморозки до 0, +5 градусов. Днем прогнозируется +2, +7 градусов.

      15:08, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      348
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа