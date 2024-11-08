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Путин: RT – это точка опоры России за границей

12:30, 08 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Путин: RT – это точка опоры России за границей
12:30, 08 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Россия\n#Москва\n#Владимир Путин\n#выступление Путина\n#СМИ
Источник фото: kremlin.ru
57
0

По мнению президента России, канал там боятся и пытаются запретить.

Москва. Президент России Владимир Путин назвал телеканал Russia Today (RT) точкой опоры за границей. Его слова приводятся на сайте RT.

Глава государства рассказал, что российским журналистам не дают работать на Западе, СМИ закрывают, придумывают кучу сложностей.

«У нас всего-то одна точка опоры там – Russia Today. И всё, ничего нет. У нас же не разветвлённая система, не так как у англосаксов мировые СМИ, у нас же их нет. Но и это стараются закрыть, и этого боятся», – завершил Владимир Путин.

12:30, 08 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Россия\n#Москва\n#Владимир Путин\n#выступление Путина\n#СМИ