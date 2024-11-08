Путин: RT – это точка опоры России за границей

Москва. Президент России Владимир Путин назвал телеканал Russia Today (RT) точкой опоры за границей. Его слова приводятся на сайте RT.

Глава государства рассказал, что российским журналистам не дают работать на Западе, СМИ закрывают, придумывают кучу сложностей.

«У нас всего-то одна точка опоры там – Russia Today. И всё, ничего нет. У нас же не разветвлённая система, не так как у англосаксов мировые СМИ, у нас же их нет. Но и это стараются закрыть, и этого боятся», – завершил Владимир Путин.