Новости Удмуртии 2.0: дайверы в поисках ила и штраф водителю «Кайена»

О чем рассказывали онлайн СМИ Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе четверг, 23 марта. Инспекторы ГИБДД нашли водителя «Порше кайена», который проехал по тротуару улицы Пушкинской в Ижевске. Молодой человек заплатит штраф. Об этой и других новостях в нашем обзоре материалов онлайн СМИ Удмуртии.

Полиция нашла героя видеоролика, на котором видно, как элитный внедорожник едет по тротуару на улице Пушкинской, объезжая пробку. Как рассказал съемочной группе гостелерадиокомпании «Удмуртия» руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин, водителя иномарки оштрафовали на 2 тыс. рублей.

Сотрудникам ГИБДД удалось найти водителя Porsche Cayenne, объехавшего пробку по тротуару Uploaded by udmtv24 on 2017-03-22.

Ижевские дайверы опустились на дно пруда Ижевска, чтобы посмотреть на результаты работы по очистке водоема от донных отложений. Об этом пишет интернет-газета «День.org». По данным издания, последний контракт на очистку водоема обошелся в 477 млн рублей. За эти деньги со дна водохранилища должны были поднять 721 тыс кубометров ила.

«Неизвестно, что в этом месте представляло собой дно до начала работы земснаряда, но время быстро всё возвращает назад. Десять — двадцать сантиметров нового ила за три месяца после подписания чиновниками Минприроды и ООО СК «Гарант» актов выполненных работ — это совсем немало. Ещё один сезон, и ила точно будет по пояс, если не больше. И можно будет заключать очередной новый контракт. Что отмывали на Ижевском пруду? — вопрос риторический», - пишет издание.

Дайверы исследовали дно Ижевского пруда в районе, где летом работал земснаряд Uploaded by День ORG on 2017-03-22.

В Удмуртии активно восстанавливается корпоративное кредитование. Об этом, со ссылкой на данные Банка России, пишет информационное агентство Udm-info. В прошлом году объем кредитов, выданным юрлицам, увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом и составил 254,7 млрд рублей, что выше показателей «докризисного» 2013 года. При этом скачок объемов выдачи произошел пока только за счет валютных кредитов, а вот займы в рублях по итогам ушедшего года снизились на 12%.

«Позитивная динамика сформирована преимущественно за счет кредитования крупного бизнеса федеральными банками. Кредитование малого и среднего бизнеса также увеличивалось, но меньшими темпами. По данным Банка России, в 2016 году оно выросло в 1,5 раза – до 38,6 млрд рублей, в том числе кредитование индивидуальных предпринимателей – в 1,2 раза – до 4,7 млрд рублей», - пишет Udm-info.

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, day.org.ru, udm-info.ru.