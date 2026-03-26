Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска копил штрафы за лихачество, пока приставы не забрали его машину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

У автовладельца накопилось 165 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина не спешил рассчитываться с государством, и долг вырос до 480 тыс. рублей.

Должник ездил за рулём «Ауди А5». Судебные приставы арестовали машину и отправили на спецстоянку.

Как только владелец лишился своего «железного коня», он моментально нашёл всю сумму. После того как деньги перечислили, «Ауди» вернули хозяину.