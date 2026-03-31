Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь начали штрафовать за парковку на газонах. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава города Дмитрий Чистяков. Он напомнил, что на зимний период эта штрафная работа приостанавливалась, потому что под слоем снега невозможно фиксировать границы газонов.

Градоначальник также рассказал, что за 2025 год в Ижевске составили более 12 000 протоколов по этому виду правонарушений, взыскано более 16 млн рублей.

Теперь система заработала вновь. Фиксация ведётся ежедневно с помощью специального технического средства «Дозор». Также сообщить о нарушениях могут и горожане.

Для этого на Единый портал государственных услуг «Решаем вместе» либо через сайт администрации Ижевска нужно отправить чёткую фотографию со штампом даты и времени, читаемым номером транспортного средства и видимой локацией автомобиля на газоне. Это необходимо для составления протокола без выезда инспектора.

Напомним, с 2026 года по всей Удмуртии увеличились штрафы за данный вид правонарушений: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч; для юрлиц – от 15 до 25 тысяч рублей. Такое решение принял Госсовет республики.

Также в Удмуртии ввели штраф за парковку у мусорных баков.