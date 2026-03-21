Штраф за парковку у мусорных баков ввели в Удмуртии

14:00, 21 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#вывоз мусора\n#штрафы
Источник фото: vk.com/regoperatorudmurtia
Размер взыскания — от 3 до 5 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ввели штраф за парковку у контейнерных площадок. Как сообщает региональный оператор по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство», парковаться у баков и мешать работе мусоровозов теперь стоит недёшево — размер штрафа составит от 3 000 до 5 000 рублей.

«Если нарушение зафиксирует автоматическая камера, собственник машины заплатит 3 000 рублей. Пожаловаться может любой житель. Для этого надо сфотографировать автомобиль с номером и привязкой к местности. Например, на снимке может быть видна вывеска с адресом на ближайшем доме. Нарушителя найдут быстрее, если указать время и дату. Жалобы ждут в администрациях городов и сёл. По нашему мнению, штраф более чем справедлив. Водители, оставляющие машины у площадок, в первую очередь пакостят своим соседям», — говорится в сообщении регоператора.

Напомним, ранее в Удмуртии решили ужесточить штрафы за парковку на газонах и загрязнение дорог.

