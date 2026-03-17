Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличиваются штрафы за неправильную парковку и вводится новая ответственность для водителей грузовиков, загрязняющих дороги. Соответствующий законопроект депутаты Госсовета Удмуртии приняли в ходе 29-й сессии.

Одно из ключевых нововведений — существенное усиление наказания за размещение машин на газонах, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, а также возле контейнерных площадок, если это мешает вывозу мусора. Штрафы для граждан вырастут до 3–5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 5–10 тысяч, для юридических — до 15–25 тысяч рублей. Если нарушение зафиксирует автоматическая камера, собственнику машины выпишут штраф в 3 тысячи рублей.

Кроме того, ужесточаются правила зимней парковки. Чтобы коммунальщики могли качественно чистить дворы и проезды от снега и льда, срок, после которого оставленная машина считается помехой для уборки, сократили с 7 до 3 суток подряд.

Появится и новая статья — за эксплуатацию грузового транспорта без мер, предотвращающих загрязнение дорог. Если из кузова сыплются сыпучие материалы, выливаются жидкости или выпадает мусор, водителям и компаниям грозят штрафы: гражданам — 2–4 тысячи рублей, должностным лицам — 7–15 тысяч, юрлицам — 20–60 тысяч рублей.

Законопроект также уточняет статус индивидуальных предпринимателей. Теперь во многих статьях они будут нести ответственность наравне с должностными лицами, а не как юридические лица, что должно сделать наказание более справедливым и соразмерным.

Коснутся изменения и владельцев нестационарных торговых объектов (ларьков, киосков). За нарушения требований к их размещению, внешнему виду и сочетанию с элементами благоустройства штрафы вырастут: для граждан — до 3–4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20–30 тысяч, для юрлиц — до 40–50 тысяч. За повторное нарушение в течение года санкции будут еще выше.

Из республиканского закона исключили статьи, касающиеся сжигания мусора и выжигания растительности. Теперь ответственность за эти нарушения будет наступать по федеральному законодательству в рамках правил пожарной безопасности.

Депутаты Госсовета большинством голосов приняли законопроект.