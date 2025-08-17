Закрыть
В Удмуртии оштрафовали менеджера вагона-бистро за допуск к работе официанта без медкнижки

10:07, 17 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#штрафы
Источник фото: Tingey Injury Law Firm на Unsplash
Нарушения выявлены в одном из поездов сообщением Ижевск – Москва.

Ижевск. Удмуртия. В поезде сообщением Ижевск – Москва после обращения пассажира прошла прокурорская проверка. В ходе неё выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил при организации питания, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в вагоне-бистро работал официант без необходимых медицинских документов. Прокурор внес представление начальнику Куйбышевского филиала АО «ФПК» с требованием устранить нарушения. Кроме того, менеджер вагона-бистро привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Он получил штраф.

 

