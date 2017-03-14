Лед на реке вскроется в конце апреля.

Ижевск. Удмуртия. Вода в Каме, которая протекает по территории Удмуртской Республики, во время паводка может подняться на 1-1,5 м выше нормы. По прогнозам Росгидромета, лед на реке вскроется в третьей декаде апреля (после 20 апреля).

«В бассейнах рек Костромы, Унжи, Вятки, Камы, Урала, рек Заволжья максимумы половодья будут выше нормы», - отмечается в сообщении гидрометеорологической службы.

Специалисты считают, что при условии обильных дождей и формировании заторов льда уровень воды в Каме поднимется на 0,5-1 м, а местами и до 1,5 м выше нормы.