Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов в мае-июне оказался на 74 месте в рейтинге губернаторов России. Исследование публикуется Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Глава Удмуртии разделил соседние строчки с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым (73 строчка рейтинга) и Вадимом Шумковым из Курганской области (75 строчка).

На первом месте оказался раис Татарстана Рустам Минниханов, далее идут мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. В пятёрку также вошли глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Замыкают рейтинг губернатор Забайкальского края Александр Осипов, исполняющий обязанности главы Дагестана Фёдор Щукин и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Рейтинг составлялся на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Оценивалась деятельность губернаторов 85 регионов России. Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей участвуют в рейтинге, но не ранжируются в итоговой таблице.

Напомним, в середине осени 2025 года Александр Бречалов занимал 65 строчку в рейтинге.