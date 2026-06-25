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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Александр Бречалов занял 74 строчку в рейтинге губернаторов России

12:25, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Александр Бречалов занял 74 строчку в рейтинге губернаторов России
12:25, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#рейтинг
Источник фото: ИА «Сусанин»
57
0

Рейтинг составляется на основе очно-заочного анкетирования экспертов.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов в мае-июне оказался на 74 месте в рейтинге губернаторов России. Исследование публикуется Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Глава Удмуртии разделил соседние строчки с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым (73 строчка рейтинга) и Вадимом Шумковым из Курганской области (75 строчка).

На первом месте оказался раис Татарстана Рустам Минниханов, далее идут мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. В пятёрку также вошли глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Замыкают рейтинг губернатор Забайкальского края Александр Осипов, исполняющий обязанности главы Дагестана Фёдор Щукин и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Рейтинг составлялся на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Оценивалась деятельность губернаторов 85 регионов России. Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей участвуют в рейтинге, но не ранжируются в итоговой таблице.

Напомним, в середине осени 2025 года Александр Бречалов занимал 65 строчку в рейтинге.

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12:25, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#рейтинг