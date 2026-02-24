Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вновь оказалась на 33-м месте в четырнадцатом рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

Для составления рейтинга исследователи проанализировали 66 индикаторов на основе более 100 показателей. Например, учитывался уровень доходов населения, жилищные условия, безопасность, здоровье, уровень образования, экологические и климатические условия, уровень экономического развития, развитие транспортной инфраструктуры и многое другое. В результате регионы получали баллы по 100-балльной шкале.

По итогу 2025 года Удмуртия оказалась в четвёртой десятке — на 33-м месте с баллом 58,841. В 2024 году регион занял эту же строчку рейтинга с баллом 57,605.

Удмуртия оказалась в числе 17 регионов России, которые за год не изменили свои позиции. 34 региона поднялись в рейтинге вверх, ещё 34 — опустились.

Первые места в рейтинге традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их сводный рейтинговый балл превышает 80.