Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевске Дмитрий Чистяков оказался на 62 месте среди мэров российских городов за январь-март 2026 года. Об этом сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» со ссылкой на исследование, проведённое совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Отметим, в рейтинге оценивается деятельность 88 мэров столиц регионов, а также крупных финансово-промышленных центров России: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Места в нём распределяются при помощи заочного анкетирования, а также заочно-очных опросов экспертного сообщества.

Сейчас градоначальник Ижевска находится практически в самом низу второй группы рейтинга, рядом с мэром Магадана Ларисой Поликановой и мэром Рязани Борисом Ясинским.

Отмечается, что Дмитрий Чистяков немного укрепил свои позиции в «Национальном рейтинге». Из главных событий за отчётный период эксперты выделили презентацию в феврале стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, позиционирующей столицу Удмуртии как современный техноград. А также прохождение аномально снежной зимы — в городе удалось избежать паралича общественного транспорта и вывезти рекордный объем снега.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли мэр Москвы Сергей Собянин, Грозного — Хас–Магомед Кадыров, Уфы — Ратмир Мавлиев, Санкт-Петербурга — Александр Беглов и Казани — Ильсур Метшин.

Напомним, ранее Дмитрий Чистяков занял 12 место в рейтинге мэров ПФО.