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В Ижевске утвердили состав оргкомитета по созданию нового Молодёжного парламента

10:13, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске утвердили состав оргкомитета по созданию нового Молодёжного парламента
10:13, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
7
0
#Ижевск\n#Администрация\n#молодежь
Источник фото: ИА «Сусанин»
7
0

Постановление подписал председатель Гордумы Фарит Губаев.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили состав оргкомитета по формированию нового Молодёжного парламента пятого созыва. Об этом сообщается в документах на сайте горадминистрации.

В тексте документа написано, что Молодёжный парламент создаётся в целях привлечения к парламентской деятельности молодых граждан Ижевска, формирования у них правовой и политической культуры, а также для реализации инициатив молодых горожан при формировании и осуществлении социально-экономической политики.

Постановление подписал председатель городской думы Фарит Губаев.

10:13, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
7
0
#Ижевск\n#Администрация\n#молодежь