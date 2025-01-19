В Ижевске утвердили состав оргкомитета по созданию нового Молодёжного парламента

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили состав оргкомитета по формированию нового Молодёжного парламента пятого созыва. Об этом сообщается в документах на сайте горадминистрации.

В тексте документа написано, что Молодёжный парламент создаётся в целях привлечения к парламентской деятельности молодых граждан Ижевска, формирования у них правовой и политической культуры, а также для реализации инициатив молодых горожан при формировании и осуществлении социально-экономической политики.

Постановление подписал председатель городской думы Фарит Губаев.