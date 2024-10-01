Власти штата Арканзас решили через суд защитить подростков от YouTube

Литл-Рок. США. Штат Арканзас будет судиться с видеохостингом YouTube. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.

В тексте иска говорится, что просмотр роликов с платформы наносит вред психическому здоровью подрастающего поколения.

«YouTube распространяет вредные материалы, дает пользователям дофаминовый заряд и занимается привлечением молодежи и увеличением доходов от рекламы», – приводит агентство цитату из документа.

Также в иске говорится, что просмотр сюжетов с YouTube приводит к миллионным расходам на восстановление психического здоровья.