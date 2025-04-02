Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 8 апреля, в Ижевске пройдёт II Форум молодёжных инициатив (16+). Его организаторами стали Городская дума Ижевска и Молодёжный парламент IV созыва при муниципальном парламенте.

«Впервые мы провели городской Форум молодёжных инициатив в 2023 году. Тогда свои проекты по развитию города в различных областях представили более 80 участников. Впоследствии многие проекты удалось реализовать, в том числе при поддержке депутатов Городской думы Ижевска. В этом году заявки на участие подали 108 молодых ижевчан — форум вновь соберёт самую активную и инициативную молодёжь Ижевска в возрасте от 16 до 35 лет», — рассказал председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

Участники предложат экспертным комиссиям свои новые социально-значимые проекты. Их рассмотрят на шести тематических площадках:

- Социальная политика.

- Молодёжная политика. Патриотическое воспитание молодёжи.

- Местное самоуправление, информационная политика и связи с общественностью.

- Спорт. Профилактика негативных зависимостей молодёжи.

- Экономическая политика, промышленность и предпринимательство.

- ЖКХ. Градостроительство. Экология.

В числе участников-экспертов форума — депутаты Гордумы Ижевска, молодые парламентарии города, представители Администрации Ижевска, Общественной палаты Удмуртии, регионального отделения «Движения первых», общественных организаций.

II Форум молодёжных инициатив обещает стать эффективной дискуссионной площадкой, местом генерации новых, свежих, полезных решений, которые будут способствовать развитию Ижевска. Из лучших идей сформируют банк молодёжных проектов и инициатив.

Отметим, что форум также может стать стартовой площадкой для тех активистов, которые хотят попробовать свои силы в пятом созыве Молодёжного парламента при Городской думе Ижевска.