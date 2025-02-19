Ижевск. Удмуртия. Молодёжь Удмуртии призвали принять участие в премии «Цифровизация во благо» (18+). Организатором её является команда молодёжного цифрового омбудсмена России Дмитрия Гуляева.

Цель конкурса заключается в выявлении и поддержке молодых людей, в том числе и IT-специалистов, которые защищают права граждан в цифровом пространстве, повышают уровень медиа- и цифровой грамотности граждан, разрабатывают собственные ИТ-решения, а также проекты и инициативы, проводят исследования, связанные с ИТ.

Всего в премии две номинации — индивидуальная и групповая: «Молодой ИТ-лидер» и «Команда цифрового будущего». Участие могут принять граждане в возрасте от 18 до 35 лет.

На конкурсе можно подать уже осуществляемую профессиональную, общественную, добровольческую или иную деятельность; уже реализованные или реализуемые проекты; уже разработанные или разрабатываемые продукты. А также инициативу (идею) по осуществлению новой деятельности, реализации нового продукта или разработке нового проекта. Подача заявки для участия в конкурсе осуществляется дистанционно до 10 марта путём заполнения интернет-формы по ссылке.

Вручение премии состоится 2 апреля в национальном центре «Россия» в Москве. Организаторами премии являются молодёжный цифровой омбудсмен и Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации.

Положение конкурса доступно по ссылке.