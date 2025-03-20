Москва. Возраст молодёжи в России стоит поднять с 35 до 40 лет. Об этом заявил председатель правления «Движение первых», уроженец Удмуртии, Герой России Артур Орлов, передаёт ТАСС.

«Мне 36, хотелось бы побольше, да, хотя бы до 40, я считаю. Знаю много коллег, друзей — с кем бы ни встречался, многие говорят, что в 50 лет всё только начинается», — сказал Артур Орлов.

Напомним, согласно ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации», молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

При этом, по словам Героя России, поднимать максимальный возраст участников «Движения первых» с 25 лет не планируется.

«Пока нет, от 6 до 25 лет — это тоже недавний был ход, потому что мы понимаем, что 25 — это как раз та возрастная категория, когда ребята заканчивают вузы. Мы поняли, что нам эта категория необходима, ребята задавали вопросы, а что нам делать, как дальше развиваться, школу окончили, а как дальше в вузе. Поэтому мы сделали от 6 до 25 лет», — сказал Артур Орлов.

При этом он отметил, что молодые люди старше 25 лет могут принимать участие в проектах Росмолодёжи, где верхний возрастной порог составляет 35 лет.