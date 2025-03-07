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В Воткинске началось строительство Центра военно-патриотического клуба «Десантник»

14:45, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Воткинске началось строительство Центра военно-патриотического клуба «Десантник»
14:45, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Воткинск\n#молодежь\n#патриотизм
Источник фото: t.me (Алексей Заметаев)
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Подрядчик уже начал земляные работы под фундамент.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске началось строительство Центра для военно-патриотического клуба «Десантник» имени Руслана Шаймарданова и спортивной школы «Знамя». Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в своём Телеграм-канале.

Подрядчик уже начал земляные работы под фундамент.

В Центре появится электронный тир, оружейная и музейная комната, также внутри организуют зал для единоборств, скалодром, тренажеры и полосу препятствий. Заниматься в нем смогут юнармейцы, воспитанники секции рукопашного боя, школьники на уроках ОБЖ и ветераны.

«Наш город неслучайно выбран для строительства центра патриотического воспитания, у нас отлично развито патриотическое движение: в Удмуртском кадетском корпусе занимаются 270 парней», – написал он.

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14:45, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
41
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#молодежь\n#патриотизм