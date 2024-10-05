Двух ижевчан заподозрили в краже запчастей для транспортировки машины

Ижевск. Удмуртия. Двух молодых ижевчан заподозрили в краже автомобильных деталей для транспортировки чужой машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, 21-летний и 18-летний безработные подозреваемые увидели на парковке в Ленинском районе автомобиль со спущенными колёсами. Машину они захотели сдать в авторазбор. Однако для транспортировки им нужны были компрессор, трос и аккумулятор — комплектующие они решили похитить из стоящего по соседству «ВАЗ-2110». Разбив стекло, подозреваемые проникли в авто и забрали всё необходимое. С помощью похищенных запчастей они завели автомобиль и скрылись.

По фактам хищений возбуждены уголовные дела, краденные детали изъяты. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За указанное преступление им грозит до пяти лет лишения свободы.