В Удмуртии загорелась сауна, в которой отдыхали 27 человек

Предварительно, пожар случился из-за перекала печи.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отдых большой компании в сауне закончился пожаром. Об этом сообщает МЧС России.
Компания из 27 молодых людей грелась в сауне. Несколько парней пошли в парилку, но оттуда вырвалось пламя. Двое получили ожоги.
Предварительной причиной возгорания называют перекал печи.
Огнеборцы устранили пожар на площади 50 кв. м. В тушении огня принимали участие девять специалистов и четыре единицы техники МЧС.
Пожароохранное ведомство напоминает, что при отдыхе в сауне необходимо проявлять осторожность.