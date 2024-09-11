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В Удмуртии загорелась сауна, в которой отдыхали 27 человек

09:35, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии загорелась сауна, в которой отдыхали 27 человек
09:35, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
382
0
#молодежь\n#ожоги\n#пожары
Фото: МЧС России
382
0

Предварительно, пожар случился из-за перекала печи.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отдых большой компании в сауне закончился пожаром. Об этом сообщает МЧС России.

Компания из 27 молодых людей грелась в сауне. Несколько парней пошли в парилку, но оттуда вырвалось пламя. Двое получили ожоги.

Предварительной причиной возгорания называют перекал печи.

Огнеборцы устранили пожар на площади 50 кв. м. В тушении огня принимали участие девять специалистов и четыре единицы техники МЧС.

Пожароохранное ведомство напоминает, что при отдыхе в сауне необходимо проявлять осторожность.

09:35, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
382
0
#молодежь\n#ожоги\n#пожары