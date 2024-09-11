В Удмуртии загорелась сауна, в которой отдыхали 27 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отдых большой компании в сауне закончился пожаром. Об этом сообщает МЧС России.

Компания из 27 молодых людей грелась в сауне. Несколько парней пошли в парилку, но оттуда вырвалось пламя. Двое получили ожоги.

Предварительной причиной возгорания называют перекал печи.

Огнеборцы устранили пожар на площади 50 кв. м. В тушении огня принимали участие девять специалистов и четыре единицы техники МЧС.

Пожароохранное ведомство напоминает, что при отдыхе в сауне необходимо проявлять осторожность.