Новое молодёжное пространство появилось в селе Нечкино

Нечкино. Удмуртия. В селе Нечкино появилось новое молодёжное пространство. Об этом в соцсетях сообщил глава Сарапульского района Удмуртии Айдар Шарафутдинов.

Он напомнил, что ещё в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» в Нечкино построили новый современный Дом культуры. Для того, чтобы у молодёжи села появилось пространство, где они смогли бы проводить мероприятия, жители решили принять участие в конкурсном отборе инициативного бюджетирования и выиграли.

Теперь не только молодёжь села, но и школьники, творческие коллективы смогут проводить мероприятия в комфортных условиях, подчеркнул глава района.