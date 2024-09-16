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Новое молодёжное пространство появилось в селе Нечкино

14:40, 16 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новое молодёжное пространство появилось в селе Нечкино
14:40, 16 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
74
0
#Нечкино\n#Сарапульский район\n#молодежь\n#инициативы
Фото: администрация Сарапульского района УР
74
0

Для этого селяне приняли участие в инициативном бюджетировании.

Нечкино. Удмуртия. В селе Нечкино появилось новое молодёжное пространство. Об этом в соцсетях сообщил глава Сарапульского района Удмуртии Айдар Шарафутдинов.

Он напомнил, что ещё в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» в Нечкино построили новый современный Дом культуры. Для того, чтобы у молодёжи села появилось пространство, где они смогли бы проводить мероприятия, жители решили принять участие в конкурсном отборе инициативного бюджетирования и выиграли.

Теперь не только молодёжь села, но и школьники, творческие коллективы смогут проводить мероприятия в комфортных условиях, подчеркнул глава района.

14:40, 16 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
74
0
#Нечкино\n#Сарапульский район\n#молодежь\n#инициативы