Глазов. Удмуртия. В Глазове проектируют молодежный патриотический центр. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Центр будет располагаться в бывшем спортзале на улице Динамо. Первым этапом его создания в 2024 году стал выбор концепции. Его муниципалитет разрабатывал совместно с сообществом патриотических клубов.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на ремонт и переоборудование здания.

«Договор с проектной организацией заключен, работы идут полным ходом. Когда завершим проектные работы, будем заявляться на участие в новом национальном проекте «Молодежь и дети», инициированном президентом, – в программе «Регион для молодых» и создавать патриотический центр в рамках нацпроекта», – отметил глава Глазова Сергей Коновалов.

Внутри здания будут созданы условия для тренировок по пожарно-прикладному спорту, для обучения операторов беспилотников, для занятий патриотических клубов. Например, штурмовая вышка, скалодром, тактический тир, учебные аудитории.