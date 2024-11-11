Ижевск. Удмуртия. При Уполномоченном по правам человека в Удмуртии появился Молодежный совет. В него вошли 9 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Первое заседание состоялось 11 ноября.

Совещательный, консультативный орган создан для выработки предложений по обеспечению прав, свобод и законных интересов молодежи, привлечения молодого поколения к просветительской и правозащитной деятельности, содействия формированию у молодежи активной гражданской позиции в вопросах своих прав и свобод.

Совет также займется подготовкой предложений Уполномоченному по совершенствованию законодательства; подготовкой программных документов в области защиты прав и свобод молодежи.

Ежегодно Молодежный совет будет представлять доклад о своей деятельности. В данном составе он проработает два года.

Отметим, что подобные советы уже созданы в ряде регионов России.