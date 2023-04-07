Сергей Панов покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртии

Временно исполняющим обязанности стал Алексей Воробьев.
Ижевск. Удмуртия. Сергей Панов покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртской Республике. Об этом «Сусанину» сообщил советник ГФИ по УР по внутренней и информационной политике Алексей Голдобин.
«Сергей Валентинович покинул свой пост по достижения возраста», — сказал он. В среду, 5 апреля, Сергею Панову исполнилось 65 лет.
Напомним, должность главного федерального инспектора он занимал с апреля 2019 года. В настоящее время исполняющим обязанности ГФИ по УР назначен Алексей Валерьевич Воробьев.
Наша справка: Панов Сергей Валентинович родился 5 апреля 1958 года в с. Сатино Пермской области (ныне — край).
Окончил Свердловский юридический институт. Работал в органах прокуратуры.
С 2003 по 2008 год был прокурором Томской области.
С 2008 по 2018 год являлся прокурором Удмуртской Республики.
После был назначен советником главы Удмуртии по правовым вопросам. Работал в должности до апреля 2019 года.