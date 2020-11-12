Минсельхоз Удмуртии рассмотрит вопрос об изъятии истощенных животных в Ярском районе

Раннее общественники выявили там факт жесткого обращения с животными.

Ижевск. Удмуртия. Минсельхоз Удмуртии будет рассматривать вопрос об изъятии животных с предприятия Ярского района. Об этом на пресс-конференции в четверг, 12 ноября, заявила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

Напомним, что ранее общественники попросили возбудить уголовное дело из-за истощения и гибели коров. Жестокое обращение с животными зафиксировали на сельхозпредприятии «Елово».

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. В случае возбуждения уголовного дела специалисты регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия будут думать об изъятии животных.

Ольга Абрамова добавила, что с середины 2020 года ведомство начало фиксировать «тревожные звоночки», связанные с «Елово». В частности, это касалось животноводческих показателей, среди которых падеж молодняка и недостаточный привес животных.

Специалисты с весны 2020 года выезжали в Ярский район и пытались нормализовать ситуацию: давали рекомендации и выписали административный штраф. Тем не менее, существенных изменений не произошло.