Удмуртия направит сэкономленные при перекредитовании госдолга средства на льготные лекарства

Республика продолжает снижать расходы бюджета на обслуживание долга по коммерческим займам.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия направит средства, сэкономленные благодаря сокращению расходов на обслуживание государственного долга, на покупку льготных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Удмуртской Республики.

Работа по снижению расходов в регионе ведется регулярно. Так, в декабре объявили аукционы на открытие восьми невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая и еще одной на 800 млн рублей по ставке не выше 7,5% годовых сроком на три года. В четырех случаях торги признали несостоявшимися, в оставшихся пяти победителем стал «Сбербанк», предложивший ставку 6,76%.

Средства будут направлены на погашении ранее взятых кредитов, где ставка составляла 7,5%. Перекредитование позволит сэкономить на выплате процентов 37 млн рублей.

«По результатам аукционов, проведенных в декабре 2019 года, экономия бюджетных средств составит 65 млн рублей ежегодно», – отметили в ведомстве.

Напомним, в бюджете на 2019 год на приобретение льготных лекарств было заложено 310,7 млн рублей. В апреле глава Удмуртии Александр Бречалов поручил удвоить эту сумму.

В 2020 году на закупку медикаментов направят уже 1 млрд рублей.

Стоит отметить, что на 1 декабря 2019 года госдолг Удмуртии составляет 46,042 млрд рублей. С начала года он сократился на 971,6 млн рублей.