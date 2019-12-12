Госдолг Удмуртии за месяц сократился на полмиллиарда рублей

На начало декабря он составил 46,042 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. За месяц размер государственного долга Удмуртии снизился на полмиллиарда рублей. По информации республиканского Минфина, на 1 декабря 2019 года он составляет 46,042 млрд рублей. С начала года госдолг сократился на 971,6 млн рублей.

В структуре задолженности региона 42% или 19,492 млрд рублей занимают бюджетные кредиты, чуть меньше – 19,25 млрд рублей – коммерческие займы, 16% (7,3 млрд рублей) – государственные ценные бумаги. Отметим, что структура госдолга изменилась. Так, бюджетные кредиты уменьшились на 5,97 млрд рублей, а коммерческие увеличились на 5,45 млрд рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга за 11 месяцев текущего года составили 1 млрд 835,6 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 93,3 млн рублей. Просроченная задолженность отсутствует.