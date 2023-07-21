В США нашли способ одной инъекцией на полгода снизить давление при гипертонии

Лондон. Великобритания. Испытания нового американского препарата показали, что он способен снизить давление у гипертоников на полгода после одной инъекции. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание NEJM.

В настоящее время основным средством от повышенного артериального давления (гипертонии) является ежедневный прием таблеток. Многие больные при этом забывают или не считают нужным делать это постоянно, что повышает риск инсультов, инфарктов и деменции. Инъекция, вводимая дважды в год, позволит снизить остроту проблемы, считают разработчики препарата.

Клинические испытания средства проводились международным коллективом специалистов в четырех центрах Великобритании. У большинства пациентов одна инъекция снижала систолическое артериальное давление более чем на 10 мм рт. ст. на период до шести месяцев при дозе 200 мг. Введение повышенной дозы увеличивало эффект до 20 мм рт. ст.

Механизм действия препарата заключается в снижении выработки ангиотензина — гормона, который сужает кровеносные сосуды, что приводит к повышению артериального давления.