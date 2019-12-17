Финансирование льготного лекарственного обеспечения в Удмуртии вырастет до 1 млрд рублей

Глава Удмуртии подчеркнул, что не должно быть перебоев с обеспечением детей препаратами.

Ижевск. Удмуртия. На приобретение лекарств льготникам в Удмуртии в 2020 году выделят 1 млрд рублей. Об этом в своем ежегодном докладе сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Напомним, что в 2018 году на эти цели в бюджете заложили 248,4 млн рублей. В этом году изначально предусмотрели 310,7 млн рублей, однако позже сумму увеличили вдвое. «Годами эта статья расходов недофинансировалась в очень большом объеме», - отметил в апреле этого года глава Удмуртии.

«Я принял решение в следующем году направить на льготное лекарственное обеспечение 1 млрд рублей», - сообщил Александр Бречалов во вторник, 17 декабря. Он поручил Минздраву обратить особое внимание на льготное лекарственное обеспечение детей до 3 лет и детей из малообеспеченных семей до 6,5 лет. Глава региона также подчеркнул, что лекарства должны выписываться и поставляться детям своевременно.

«Обращаюсь к жителям, о каждом случае, когда вашему ребенку не выписали полагающиеся по закону лекарства или лекарств не было в наличии, сообщайте мне лично», - сказал Александр Бречалов.