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Шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска станет известен в пятницу

08:30, 10 августа, 2018
Дарья Саушина
08:30, 10 августа, 2018
Дарья Саушина
914
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#конкурс
Фото: @arzik2
914
0

В пятницу, 10 августа, состоится заседание конкурсной комиссии.

Ижевск. Удмуртия. До конца августа у Ижевска должен появиться новый глава. В пятницу, 10 августа, пройдет заседание конкурсной комиссии, которая отберет не менее двух претендентов на пост мэра. В состав комиссии вошли по 6 человек от города и республики. Председателем является руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

Свои программы экспертам представят 13 человек:

Олег Овчинников – заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж»;

Алексей Ялунин – адвокат, специализированная коллегия адвокатов Удмуртии;

Рамиль Ямилов – директор ООО «Контора»;

Владимир Чепкасов – индивидуальный предприниматель;

Ольга Гуленок – пенсионер;

Олег Гарин – председатель городской думы Ижевска;

Роман Альчиков – заместитель директора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184»;

Кирилл Кондаков – ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова;

Константин Сунцов – директор ООО «Арсенал»;

Ренат Хайруллин – заместитель директора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан;

Михаил Савельев – председатель Совета директоров ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности «Митра»;

Михаил Черемных – директор АМОУ «Гуманитарный лицей»;

Максим Тенсин – заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС. Подробнее с их программами можно познакомиться в статье «Тринадцать».

Сусанин / Тринадцать - Статьи

10 августа комиссия определит кандидатов на пост главы Ижевска, а потом депутаты городской думы проголосуют за одного из тех, кто войдёт в этот шорт-лист. Так наш город обретёт нового главу. Чтобы поближе познакомить вас с кандидатами, мы решили сравнить их программы. Всего кандидатов 13, из них 4 "варяга": двое из Татарстана, один из Сарапула и один из Глазова.

Заседание начнется в 10:00, и уже ближе к вечеру жителям Ижевска представят шорт-лист претендентов на должность главы города. После этого в течение 15 дней должна состояться сессия Гордумы, на которой депутаты выберут нового мэра. Работать градоначальник будет до выборов в муниципальный парламент, то есть до осени 2020 года.

Напомним, что после отставки Юрия Тюрина выбрать нового мэра хотели до 12 июня – ко Дню города. Однако тогда не смогла собраться конкурсная комиссия

08:30, 10 августа, 2018
Дарья Саушина
914
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#конкурс

 

 

 


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