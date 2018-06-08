По словам Сергея Смирнова, это штатная ситуация.

Ижевск. Удмуртия. В администрации главы Удмуртии прокомментировали перенос конкурса по выбору мэра Ижевска. По словам Сергея Смирнова, это штатная ситуация.

«Вечером 7 июня нам стало известно, что двое членов комиссии не смогут присутствовать на конкурсе. Для кворума их должно быть девять, так что причин отменять мероприятие у нас не было. Однако утром 8 июня стало известно, что таких отказавшихся уже четверо. У кого-то семейные обстоятельства, у кого-то – работа. Пришлось перенести дату конкурса. Обзванивать членов комиссии начали еще утром, и их явка была необязательной, однако члены комиссии от Гордумы Ижевска решили собраться и задокументировать свое присутствие», – заявил Сергей Смирнов.

Свое отсутствие на этом заседании Смирнов, который является председателем комиссии, объяснил тем, что уже был предупрежден об отсутствии кворума. Также он сказал, что пока не видит фаворита этого конкурса.

«Решать, кто достоин занять место главы города будет конкурсная комиссия. Мы сейчас присматриваемся к кандидатам. Например, есть интересный претендент директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных», – добавил Сергей Смирнов.

Напомним, что на пост главы Ижевска претендовали 14 человек. Накануне один из кандидатов – предприниматель Лилия Данилова написала заявление и отказалась от участия в конкурсе

