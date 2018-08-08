Николай Котельников покинул пост главного ветеринара Удмуртии

Исполнять обязанности начальника управления ветеринарии до назначения нового руководителя будет Роман Габдрахманов.

Ижевск. Удмуртия. Начальник ГУ ветеринарии по Удмуртской Республике Николай Котельников покинул свой пост. Указ об освобождении его от должности по собственной инициативе с 8 августа опубликован на официальном сайте органов власти региона.

Исполняющим обязанности руководителя ведомства с 9 августа назначен Роман Габдрахманов, ранее работавший заместителем начальника.

Напомним, что Котельников возглавил ГУ ветеринарии в октябре 2016 года.

Наша справка: Котельников Николай Николаевич родился 11.06.1962 в деревне Кухтино Камбарского района Удмуртской АССР. Образование высшее. В 1985 году окончил Троицкий ветеринарный институт по специальности «Ветеринария». Прошёл курсы повышения квалификации в Российской академии кадрового обеспечения АПК (Москва) по курсу «Организация и управление ветеринарной службой». Обучается в Российской академии кадрового обеспечения АПК (Москва) по профессиональной переподготовке «Менеджмент».

1979 - 1980 учеба в ГПТУ №1 Производственного объединения «ИЖМАШ»;

1980 - 1980 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Производственного объединения «ИЖМАШ»;

1980 - 1985 студент ветеринарного факультета Троицкого ветинститута;

1985 - 1987 принят в члены колхоза «Заря» главным ветеринарным врачом;

1987 - 1996 председатель колхоза «Память Кирова»;

1996 - 1999 начальник Каракулинского РУФПС Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики;

1999 - 2004 начальник государственного учреждения «Каракулинская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» - главный государственный ветеринарный инспектор Каракулинского района;

2004 - 2005 заместитель главы администрации по вопросам развития АПК - начальник Каракулинского районного отдела сельского хозяйства Администрации Каракулинского района Удмуртской Республики;

2005 - 2012 генеральный директор ОАО «Прикамье»;

2013 - по 14.10.2016 начальник бюджетного учреждения УР «Завьяловская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

с 17.10.2016 начальник Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики