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      Глава Удмуртии: в назначении еще двух вице-премьеров потребности пока нет

      16:30, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      16:30, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      631
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: Эдуард Карипов
      631
      0

      Руководитель региона Александр Бречалов отметил, что сегодня много вопрос с подведомственными учреждения и назначениями на посты министров сельского хозяйства и промышленности и торговли республики.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии в 2018 году планируют продолжить работу по организации структуры управления республики. Об этом на аппаратном совещании во вторник, 9 января, сообщил глава региона Александр Бречалов.

      «У нас очень много вопросов с подведомственными учреждениями. Мы огромные деньги теряем из-за наших неэффективных расходов на их содержание. Каждый МУП и ГУП будем проверять на предмет эффективности и реструктуризировать, если надо», - сказал Бречалов.

      Напомним, что новая структура правительства начала работать с 1 января 2018 года. Однако два места на должности вице-премьеров все еще вакантны.

      «У нас очевидной потребности пока в этом (в вице-премьерах – прим. ред.) нет. У нас больше вопросы с министром сельского хозяйства, министром промышленности и торговли. Но мы имеем ввиду, если у нас появится сильный менеджер, который усилит то или иное направление, то конечно же мы вакансии будем заполнять. <…> У нас очень большая и насыщенная программа, календарь событий 2018 года», - прокомментировал Бречалов. 

      16:30, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      631
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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