Министром имущественных отношений Удмуртии назначена Анна Боталова

Таким образом, она лишилась приставки и.о.

Ижевск. Удмуртия. Министром имущественных отношений Удмуртии стала Анна Боталова. Таким образом, они лишилась приставки и.о., сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Соответствующий указ подписал сегодня глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Справка:

Боталова Анна Анатольевна родилась 7 августа 1974 года.

-В 1998 году окончила Удмуртский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

-С 1991 года работала Секретарем судебного заседания в Октябрьском нарсуде Ижевска.

-1997 – 1998 г.г. - Юрист Завьяловской районной администрации, Ижевск.

-1998 – 2000 г.г. - Заведующая юридическим отделом Завьяловской районной администрации, Ижевск.

-2000 г. - Ведущий специалист отдела по управлению госимуществом Госкомсобственности Удмуртии.

-2000 - 2002 г.г. - Главный специалист отдела по управлению госимуществом Госкомсобственности Удмуртии.

-2002 - 2007 г.г. - Начальник отдела государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Минимущества Удмуртии.

-2007 – 2017 г.г. - Заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики.

-2017 г.г. - Первый заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики.

Награждена Медалью МЧС России «XXV лет МЧС России», Почетной грамотой Минимущества Удмуртии, Почетной грамотой правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой Госсовета Удмуртской Республики, отмечена благодарностями министра имущественных отношений Удмуртии, присвоено звание Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики.