Александр Бречалов получил наибольший доход среди кандидатов на пост главы Удмуртии

Все кандидаты на пост главы Удмуртии представили сведения о размере и источниках дохода.

Ижевск. Удмуртия. Все претенденты на пост главы Удмуртии представили в Центризбирком данные о размере и источниках доходов, имеющейся недвижимости, долях в организациях. По данным региональной ЦИК, наибольший доход в 2016 году получил врио главы республики Александр Бречалов.

1. Бречалов Александр Владимирович, 43 года.Место рождения – поселок Тлюстенхабль Теучежского района Краснодарского края ААО, место жительства – Московская область, Химки, профессиональное образование – Московская государственная юридическая академия. Выдвинут избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В 2016 году Александр Бречалов заработал 4 629 431,48 рублей. Источниками дохода стали зарплата в «Опоре России», продажа и сдача имущества в аренду, проценты по вкладам. В его собственности находится земельный участок под здание склада, площадью 3872 кв.м. в Краснодарском крае, доля в 4-комнатной квартире, площадью 149,5 кв.м. в Московской области, административное нежилое здание 375,9 кв.м. в Краснодарском крае, здание производственного значения 259,3 кв.м. (Краснодарский край), а также две машины «ФОЛЬКСВАГЕН Multivan» и «ФОЛЬКСВАГЕН 7HC Multivan».

Доход жены составил 4 708 248,66 рублей. По данным, представленным в ЦИК, она владеет 33% ООО «Семь-Я», 40% ООО «Территория Бизнеса», 49% ООО «Смарт Фуд».

2. Ягафаров Тимур Фаатович, 32 года. Место рождения – Ижевск, место жительства – Удмуртская Республика, г Ижевск, профессиональное образование –Ижевский государственный технический университет, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий. Основное место работы - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Инженерно-строительные изыскания», главный инженер, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва, координатор Удмуртского регионального отделения ЛДПР.

Тимур Ягафаров заработал в 2016 году 1 738 475,19 рублей. Источником дохода стала зарплата в «Инженерно-строительных изысканиях», «Удмуртгазпроекте», средства от продажи имущества, проценты по вкладам, а также компенсация депутатских расходов. В его собственности два земельных участка, административное здание, промышленное здание, автомобили «КАМАЗ 4310», «УАЗ 390995», «КС-45721 УРАЛ 4320», прицеп «ОДАЗ», прицеп, «ПЦ-5.6-817», трактор «ТПУ 130 МБГ1», экскаватор универсальный ЕК-400-05, экскаватор гусеничный Hitachi 200LC.

Кроме того, претендент от ЛДПР владеет долями в нескольких предприятиях: ООО НПИ «Удмуртгазпроект» - 50%, ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания» - 50%, ООО «Удмуртгазпроект» - 50%, ООО «Сенат» - 70%, ООО завод нефтегазового оборудования «Новатор» - 20%, ООО проектный институт «Удмуртгазпроект» - 50%. Супруга Тимура Ягафарова заработала в 2016 года 127 654,87 рублей.

По данным ЦИК, кандидат не указал наличие 11 счетов, на которых в общей сложности хранится 1 068,2 рублей, а также указал площадь одного из земельных участков на 0,23 квадратных метра меньше фактического размера.

3. Юнусов Фарид Анасович, 57 лет. Место рождения – Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, адрес места жительства – Удмуртская Республика, Ижевск. Профессиональное образование – Хабаровский государственный медицинский институт, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Академия Труда и Социальных Отношений. Основное место работы– региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике, председатель Совета регионального отделения, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва.

Фарид Юнусов заработал в 2016 году 691 810,27 рублей. Источниками дохода стали зарплата в Российской академии медико-социальной реабилитации, ООО «Аконит-М», фонде «Социальное развитие России», выплата на обеспечение деятельности депутата. У кандидата есть 39 земельных участков в Ярославской области, дом в этом же регионе, квартира площадью 229,8 кв.м в Москве, автомобиль Mercedes Benz 350D, CADILLAC ESCALADE GMT926. Он владеет долями: ООО «МЕДИАРТ» - 70%, ООО «МЦ МЕДИАРТ» - 70%, ООО «АГРО-ПЛЮС» - 100%, ООО «АСПЭК-ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА» - 49%, ООО «АКОНИТ-М» - 100%. Жена Фарида Юнусова в 2016 году заработала 216 000 рублей.

4. Бодров Владимир Петрович, 59 лет.Место рождения – город Катта-Курган Самаркандской области, место жительства – Удмуртская Республика, Ижевск. Профессиональное образование – Удмуртский государственный университет. Основное место работы - администрация главы и правительства Удмуртской Республики, помощник депутата Государственной Думы Ющенко по работе в Удмуртской Республике, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Владимир Бодров в 2016 году заработал 496 301,63 рублей. Это зарплата в администрации главы и правительства, а также выплаты на осуществление депутатской деятельности. В его собственности находятся два земельных участка, дом, автомобиль «ГАЗ 31105». Жена Бодрова получила доход в 967 873,74 рублей.

5. Иванов Андрей Александрович, 34 года. Место рождения – Балезино Балезинского района Удмуртской АССР. Профессиональное образование – Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко. Основное место работы – Муниципальное автономное учреждение «Агентство «Столица Ижевск», главный редактор. Выдвинут избирательным объединением «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ».

Андрей Иванов заработал в 2016 году 486 914,97 рублей. Это зарплата, полученная в агентстве «Столица Ижевск», редакции «Известий Удмуртской Республики», проценты по вкладам. В собственности кандидата два земельных участка, доля в квартире, автомобиль «TOYOTA Camry», 40% доля в праве ООО «Удмуртское республиканское рекламное агентство». Супруга Андрея Иванова заработала в 2016 году 2 702 344,09 рублей.

Напомним, что выборы главы Удмуртии пройдут 10 сентября.