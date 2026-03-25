Грахово. Удмуртия. На селе в Удмуртии временно решили передвинуть места сбора ТКО. Как рассказали в своих прямых эфирах в соцсетях некоторые главы районов республики, это связано с весенней распутицей.

«Дороги днём становятся рыхлыми, ночью снова замерзают. Мусоровоз — тяжёлая техника, он проваливается и застревает. Поэтому регоператором принято решение — в отдельных местах пока отказаться от вывоза мусора и убрать оттуда контейнерные площадки. Это временные трудности, нужно подождать», — сказал глава Граховского района УР Виктор Белов.

Из-за обилия снега зимой нарушался график вывоза ТКО в Увинском районе. Об этом в ходе эфира рассказал его глава Владимир Головин.

«Таяние снега вызывает разрушение дорог. Мы предлагаем жителям определиться с временным переносом точек сбора отходов поближе к дорогам с твёрдым покрытием», — сказал руководитель Увинского района.

Также он сообщил, что летом в районе планируют отремонтировать порядка 30% контейнерных площадок, на которые установят 160 новых контейнеров.