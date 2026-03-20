Сарапул. Удмуртия. Часть контейнерных площадок в Сарапуле пришлось ликвидировать потому, что жители создали на них стихийные свалки. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава города Виктор Шестаков.

«За последний месяц поступали многочисленные сигналы на невывоз с контейнерных площадок. Каждую ситуацию отрабатывали оперативно. На сегодняшний день в городе оборудована 801 контейнерная площадка. Из них 230 — для МКД, 43 — для частного сектора. В прошлом году, к сожалению, приняли решение по демонтажу отдельных площадок, которые превратились в стихийные свалки. Я знаю о большом недовольстве по этому поводу. Уверен, что компромиссное решение со временем будет найдено», — сказал глава Сарапула.

Он рассказал, что не перестаёт удивляться жителям микрорайона Западный, где успешно используется «не очень современный» сигнальный метод вывоза отходов. При этом сами жители не помнят, чтобы у них в микрорайоне когда-либо было грязно.

«Такое общественное житие говорит о зрелости и ответственном отношении к месту своего проживания. Безусловно, каждая ситуация разная, поэтому каждое решение взвешенное, и мы вынуждены его принимать во имя того, чтобы не формировать свалку на отдельно взятой улице», — подытожил Виктор Шестаков.