Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Электронные схемы движения потоков отходов не смогли утвердить в Удмуртии

14:45, 25 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#вывоз мусора
Источник фото: ИА «Сусанин»
Согласно новым правилам, регионы должны формировать и вести схемы в электронном виде.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не смогли утвердить электронные схемы движения потоков отходов. Как сообщает ТАСС, такая ситуация наблюдается в 30 регионах страны.

«Природоохранные власти 30 регионов не обновили территориальные схемы по обращению с отходами. Согласно новым правилам, регионы должны формировать и вести терсхемы преимущественно в электронном виде — в своих системах или в федеральной системе учёта отходов ФГИС УТКО», — цитирует издание сообщение Российского экологического оператора (РЭО).

Нарушения допустили следующие регионы: Москва и Севастополь, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, Ингушетия, Тува, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Дагестан и Татарстан, а также Ленинградская, Брянская, Тверская, Белгородская Вологодская, Курская, Мурманская, Орловская, Ростовская, Тульская, Ульяновская, Ивановская, Рязанская, Магаданская и Самарская области, а также Еврейская автономная область.

У 20 регионов России электронные схемы движения потоков уже утверждены, еще у 30 — прошли общественные обсуждения.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

