Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не смогли утвердить электронные схемы движения потоков отходов. Как сообщает ТАСС, такая ситуация наблюдается в 30 регионах страны.

«Природоохранные власти 30 регионов не обновили территориальные схемы по обращению с отходами. Согласно новым правилам, регионы должны формировать и вести терсхемы преимущественно в электронном виде — в своих системах или в федеральной системе учёта отходов ФГИС УТКО», — цитирует издание сообщение Российского экологического оператора (РЭО).

Нарушения допустили следующие регионы: Москва и Севастополь, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, Ингушетия, Тува, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Дагестан и Татарстан, а также Ленинградская, Брянская, Тверская, Белгородская Вологодская, Курская, Мурманская, Орловская, Ростовская, Тульская, Ульяновская, Ивановская, Рязанская, Магаданская и Самарская области, а также Еврейская автономная область.

У 20 регионов России электронные схемы движения потоков уже утверждены, еще у 30 — прошли общественные обсуждения.