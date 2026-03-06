Закрыть
11:46, 06 марта, 2026
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вывоз мусора
Источник фото: Управление Роспотребнадзора по Удмуртии
Нарушителям выданы предостережения.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года региональное управление Роспотребнадзора выдало семи управляющим компаниям Ижевска предостережения о недопустимости нарушений санитарных требований при вывозе мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверок стали 18 обращений граждан, поступивших за два месяца. Жители жаловались на несвоевременный вывоз мусора, а также на состояние и размещение контейнерных площадок.

Специалисты осмотрели территории и выявили нарушения сроков накопления отходов. Согласно СанПиН, при температуре выше +5°С вывоз несортированных ТКО должен производиться ежедневно, при более низких температурах — не реже одного раза в трое суток. Крупногабаритный мусор должен вывозиться раз в 7–10 дней в зависимости от погодных условий.

Предостережения объявлены следующим организациям: ООО «Аргон-19», ООО «УК «АТОМ», ООО УК «Домофонд», ООО «УК «АМ», ООО УК «Иж-Комцентр», ООО РЦ «ИУЖФ», а также индивидуальному предпринимателю Ложкину В.В.

На данный момент в работе Роспотребнадзора остаются ещё семь обращений граждан по аналогичным фактам.

#Ижевск\n#Удмуртия\n#вывоз мусора