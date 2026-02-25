Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В деревнях Красногорского района Удмуртии снегопады нарушили работу мусоровозов

12:00, 25 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В деревнях Красногорского района Удмуртии снегопады нарушили работу мусоровозов
12:00, 25 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
88
0
#Красногорский район\n#вывоз мусора
Источник фото: ИИ
88
0

С 24 февраля спецбригада начала расчистку контейнерных площадок.

Красногорское. Удмуртия. Жители Красногорского района сообщили, что давно в их деревнях не вывозится мусор. На вопрос селян ответила глава района Любовь Сергеева в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Действительно, уважаемые жители района, после обильных снегопадов и расчистки дорог у нас не везде был подъезд к мусорным мульдам. С 24 февраля мы закрепили бригаду, которая будет ездить на транспорте по расчистке контейнерных площадок», — рассказала Любовь Сергеева.

Так, 24 февраля контейнер уже установили в деревне Котомка.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:00, 25 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
88
0
#Красногорский район\n#вывоз мусора