Красногорское. Удмуртия. Жители Красногорского района сообщили, что давно в их деревнях не вывозится мусор. На вопрос селян ответила глава района Любовь Сергеева в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Действительно, уважаемые жители района, после обильных снегопадов и расчистки дорог у нас не везде был подъезд к мусорным мульдам. С 24 февраля мы закрепили бригаду, которая будет ездить на транспорте по расчистке контейнерных площадок», — рассказала Любовь Сергеева.

Так, 24 февраля контейнер уже установили в деревне Котомка.