Ижевск. Удмуртия. Администрацию Ижевска обязали устранить нарушения санитарного законодательства, допущенные при скоплении мусора и бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Отмечается, что ещё в 2024 году в ведомство поступали обращения граждан о неудовлетворительном состоянии площадки ТКО в мкрн Орловское. Управлением в адрес администрации Октябрьского района Ижевска было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Однако в 2025 году обращения граждан поступили повторно.

Роспотребнадзор провёл выездное обследование, в ходе которого было установлено, что на контейнерных площадках по ул. Василия Меркушева при въезде в Орловское санитарное состояние прилегающей территории неудовлетворительное: не вывезены крупногабаритные отходы, имеется скопление мусора и бытовых отходов рядом с площадкой и вдоль проезжей части дорог.

В связи с чем ведомство подало исковое заявление в суд о признании незаконными бездействия, обязании устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в интересах неопределённого круга лиц в отношении администрации Октябрьского района.

Решением суда исковое заявление удовлетворено, бездействие районной администрации признано незаконным, на орган власти возложили обязанности устранить нарушения, допущенные при скоплении мусора и бытовых отходов рядом с площадкой и на прилегающей территории в течение месяца со дня вступления решения суда в силу.

Решение суда не вступило в законную силу.