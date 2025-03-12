Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали строить новую мечеть с пунктом раздачи горячего питания для малоимущих. Как сообщает «Коммерсантъ», муфтият Удмуртии заявил, что все разрешения на возведение религиозного объекта, часть которого находится в водоохранной зоне реки Иж, получены.

Новый религиозный объект появится на улице Максима Горького, 13. Как рассказал изданию муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин, строящееся здание в первую очередь является социально-благотворительным объектом — кухней для приготовления еды для малоимущих жителей.

По документам, здание представляет собой двухэтажное сооружение, где первый этаж займёт кухня, рассчитанная на обеспечение горячими обедами 250 – 500 людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она может быть расширена для обслуживания до 1,5 тыс. человек. Столовой для нуждающихся в мечети не будет.

На втором этаже разместится молельная комната для 49 человек. По словам Фаиза-хазрата, в православии подобный объект мог бы именоваться часовней. Строительство мечети завершится в декабре 2027 года.

По словам заместителя муфтия Удмуртии Флюра Гайнанова, решение о строительстве объекта было принято по просьбе благотворителей, работающих с духовным управлением мусульман, за его основу взят аналогичный проект в Казани.

Отмечается, что размещение мечети не противоречит законодательству, поскольку здание будет расположено за границей водоохранной зоны, но часть объекта на неё все же заходит. Все разрешения для передачи земли под строительство были получены. Территория ранее представляла собой пустырь и одна из целей проекта — её благоустройство.